Inédito: Un formidable padrillo logra esta hazaña sin precedente en el hipismo venezolano

El Hipódromo Nacional de Valencia realizó este sábado 27 de septiembre la décima novena reunión con la programación de nueve competencias que incluyó el Clásico Propietarios Valencianos cuyo ganador fue El De Valle.

Semental: Hijos participantes figurar tres primeras posiciones ciclo no válido Hinava

En la segunda carrera no válida fue para caballos de tres y más años, ganadores de seis y más carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el recorrido de 1.200 metros y contó una premiación adición de $9.600.

De los ocho competidores, estuvieron presentes tres hijos de un destacado semental. Se trata de Jupiter Pluvius que por intermedio de sus hijos Lewandowski (número 4), Súper Mathias (número 5) y Strength Monster (número 6) formaron parte de la nómina para la mencionada prueba.

El ganador en dicha no válida fue para el propio Strength Monster (número 6), con la monta de Francisco Quevedo y entrenado por Juan Carlos Pérez Pérez, pero curiosamente sus otros dos hijos lograron figurar en un cerrado final: Súper Mathias llegó segundo y Lewandowski se conformó con el tercer lugar.

Pocas veces el hipismo venezolano presenció un evento como este. Tres hijos de un mismo semental como lo es el formidable Jupiter Pluvius, coparon las tres primeras posiciones de la carrera. Este resultado confirma la calidad de la línea genética de Jupiter Pluvius y marca un hito memorable en la estadística nacional.