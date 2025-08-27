Imparable en Hinava: Francisco Quevedo domina las pruebas selectivas en lo que va de este 2025

Con cada carrera, el jinete profesional Francisco Quevedo se ha convertido en el protagonista del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava).
NOTAS RELACIONADAS
Hasta el momento, Quevedo ha dominado las pruebas selectivas con un estilo efectivo y preciso, a fin de reafirmar su talento en la monta de purasangres.
Su desempeño ha captado la atención del público y la prensa, consolidando su reputación como un jockey de élite.
Quevedo: Victorias clásicos copas Hinava temporada 2025
Con una efectividad formidable, el "Kid" Quevedo se ha posicionado como el líder indiscutible en las carreras selectivas del Hipódromo de Valencia.
De 16 competencias disputadas, Quevedo ha cruzado la meta en primer lugar en ocho de ellas, un registro impresionante que lo destaca entre sus colegas en el óvalo carabobeño.
A continuación, mencionamos cada una de las selectivas realizadas en la arena del Cabriales.
|Selectiva
|Ejemplar
|Fecha
|Copa Inauguración.
|Paprika.
|18-01-2025
|Clásico Súper Sergio.
|Strength Monster.
|01-02-2025
|Copa Antonio Sano.
|Moscabado.
|15-02-2025
|Clásico Alcaldía Bolivariana.
|Paprika.
|01-03-2025
|Copa Climalba.
|Paprika.
|12-04-2025
|Clásico Día del Trabajador.
|Strength Monster.
|10-05-2025
|Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo.
|Paprika.
|23-05-2025
|Clásico Ciudad de Valencia.
|Amor Amor.
|16-08-25
Su victoria más reciente fue en el Clásico “Ciudad de Valencia” el pasado sábado 16 de agosto por intermedio de la yegua Amor Amor, preparada por Juan Carlos Pérez Pérez, con un crono de 88’’1 para los 1.400 metros de recorrido.
Además de está marca alcanzada, Quevedo acumula un total de 23 lauros consolidándose como el líder en la estadística de jinetes en Hinava.