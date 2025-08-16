Amor Amor se lleva el Clásico Ciudad de Valencia este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 16 de agosto del 2025 se corrió en la tercera prueba no válida una nueva edición del Clásico Ciudad de Valencia en el óvalo de mismo nombre en el marco de la reunión 16 del año.

Ganadora del Clásico Ciudad de Valencia

La yegua de siete años Amor Amor, entrenada por Juan Carlos Pérez Pérez y la monta del jockey profesional Francisco Quevedo se llevó la tarde de este sábado el Clásico Ciudad de Valencia en recorrido de 1.400 metros.

La hija de Champlain en la matrona Amor del Bueno salió en la delantera a imponer los parciales junto a la tordilla y favorita, Paprika en los primeros 800 metros de la carrera luego pelearía la punta con Gran Maritza Ka, la cual no pudo mantener el ritmo y en los últimos 200 metros, Amor Amor aseguraría la victoria de la competencia.

Amor Amor es una yegua de siete años, nacida en el Haras La Primavera, la cual consigue su segunda victoria en 11 presentaciones en el 2025 y completa una campaña general de siete triunfos en 42 carreras realizadas.

En el segundo lugar llegó Gran Maritza Ka, luego le siguió la tordilla Paprika, Brianna finalizó cuarta y Estrelle Morena completo la pizarra y ubicaciones de las cinco yeguas que participaron. El dividendo a ganador fue de 87.40 sin place.

Los parciales de la competencia fueron de 23’2 en los primeros 400 metros, 47’1 en la media milla y 7403 para los 1,299 metros y el tiempo oficial de la carrera fue de 88’1 para 1.400 metros.