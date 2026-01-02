Fútbol Español

Jugador de Espanyol calienta el derbi contra Barcelona: "Pisaría a Lamine Yamal"

Por

Humberto Mendoza
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 01:40 pm

La figura de los pericos envió contundente mensaje a Lamine Yamal a solo un día de su enfrentamiento en el RCDE Stadium

A falta de un día para el enfrentamiento entre Espanyol y Barcelona, el delantero Pere Milla ha dejado contundentes declaraciones en el programa de humor 'Perico Que Vola', de Betevé, que han servido para avivar la previa del derbi catalán. Aunque el espacio se caracteriza por su tono desenfadado, las palabras del jugador han tenido un notable eco fuera del plató y han generado debate entre las aficiones.

En un ambiente relajado y entre risas, Milla respondió a una pregunta formulada por el público que no fue bien recibida por el entorno culé. La cuestión, planteada en clave de humor, tocaba directamente la sensibilidad propia de un enfrentamiento marcado por la rivalidad histórica.

Concretamente, al futbolista perico se le preguntó a quién le gustaría "pisar" en el derbi catalán: a Joan García o a Lamine Yamal. Tras pensarse la respuesta, Milla acabó eligiendo a Lamine Yamal, lo que provocó carcajadas entre los asistentes y aumentó la polémica en torno a sus declaraciones.

Pere Milla a Lamine Yamal: "Lo voy a pisar"

 

