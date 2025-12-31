Barcelona buscará ampliar su hegemonía sobre Athletic Club

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo 7 de enero iniciará una nueva edición de la Supercopa de España, nuevamente en territorio árabe. El primer cruce de dicho evento lo protagonizarán FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, justamente los dos equipos con más títulos de Copa del Rey en la historia.

Barcelona y un dominio total sobre Bilbao

Al chequear el historial de los últimos 10 enfrentamientos entre ambos clubes, los catalanes tienen un dominio total sobre los vascos, algo que seguramente querrán extender en Jeddah. En total son ocho victorias para ellos, con un empate y una derrota.

De hecho, hay que recordar que la última vez que Barcelona y Athletic se vieron las caras en la Supercopa de España fue a principios de este 2025, y dejó como resultado un 2 a 0 favorable a los azulgranas en la semifinal.

A su vez, en la edición del 2021, el conjunto Bilbaíno se impuso en la final por 3 a 2 a los catalanes en la prórroga, lo que les permitió alzar su tercera Supercopa de España.

Cabe recordar que la Supercopa de España tendrá transmisión en vivo y en señal abierta por Meridiano Televisión.

Últimos 10 enfrentamientos entre FC Barcelona y Athletic Club