Se espera un Round Robin repleto de cuadrangulares en la LVBP

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional entra en su etapa cumbre. Este viernes 2 de enero, la acción del Round Robin iniciará en dos plazas de nuestro país. En Valencia, Magallanes recibirá la visita de Águilas del Zulia; en Barquisimeto, Cardenales hará lo propio ante Caribes de Anzoátegui.

Este Round Robin sin duda ha levantado enormes expectativas, debido principalmente a la increíble paridad que disfrutamos en la campaña regular, que tiene todo para repetirse en esta importante instancia del año. Además, si revisamos los números de los equipos que estarán presentes en la fiesta de enero, es bastante acertado decir que podemos esperar que este todos contra todos sea un show de batazos.

¿Jonrones a granel en el Round Robin?

Y es que, en efecto, los cuatro parques en los que se batearon más cuadrangulares estarán en el Round Robin, como bien acotó el periodista José Ángel Rodríguez, para LVBP.com. El Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel lideró este listado, con 87 estacazos; le siguieron el José Bernardo Pérez (61) y el Antonio Herrera Gutiérrez (59).

Además, el Estadio Monumental de Caracas, que ocupó el cuarto lugar del ránking, también tendrá acción en enero a pesar de la eliminación de Leones del Caracas, ya que Navegantes del Magallanes jugará dos compromisos en dicho recinto en condición de home club.

Por si fuera poco, Cardenales (71), Caribes (70) y Magallanes (69), fueron los tres equipos que más batazos de cuatro esquinas conectaron en la ronda regular. Bravos fue quinto, con 56, y Águilas fue último lugar, con 26, pero ambos equipos contarán con toleteros de fuerza que seguramente cambiarán la dinámica en enero.