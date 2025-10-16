El secreto de La Rinconada: Los ejemplares con más fuerzas y la jugada larga para conseguir en la R40

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) como es sabido publicó la lista de los inscritos para la cuadragésima reunión en La Rinconada. Este domingo 19 de octubre se disputarán 12 carreras, con los clásicos "Edgar Ganteaume" y "Albert H Cipriani" ambos (GII) como platos fuertes de la programación.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

St. German: El caballo alazán de solo tres años se presenta por segunda vez en el óvalo de Coche. Su estreno dejó una buena impresión, a pesar de presentar inconvenientes en la partida, el ejemplar mostró calidad, y finaliza cuarto a escasos cinco cuerpos y un cuarto del vencedor. Con la repetición de Robert Capriles y una mejor adaptación a la distancia, se perfila como un contendiente sumamente complicado de batir.

Bunker: En la segunda prueba selectiva de la tarde, este ejemplar se presenta como la principal amenaza. Su reciente actuación dejó una gran impresión; no solo por sus zancadas y empuje, sino por la fuerza que mantuvo incluso después de cruzar la meta. La yunta de Aray y Márquez, que ha sido muy efectiva en la temporada, nos hace considerar que este caballo será un número fijo (o 'número puesto') en esta sexta carrera.

Johanakarina: Esta yegua veloz, que viene descansada, afronta un recorrido ideal de 1.100 metros. Sus actuaciones anteriores la señalan como la más rápida del lote. Aunque aún no ha logrado ganar en sus siete presentaciones, su regreso a la efectiva monta de Aray sugiere que intentará dominar la carrera de punta a punta en este corto tiro.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Salomé, participante en la tercera válida del 5 y 6 (el juego de las mayorías).

Esta carrera es para ejemplares nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de una sola competencia. Salomé repite la monta del aprendiz Leomar Sangronis y, favorecida con un importante descargo de cuatro kilos, se convierte en una opción muy sólida.