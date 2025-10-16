El tumba torre del 5y6 en La Rinconada: Este ejemplar ajustó contenido y es clave para los acumulados

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 40 en el hipódromo La Rinconada tiene como su principal atractivo como de costumbre la activación del 5y6 que en esta oportunidad dará inicio a la altura de la séptima carrera, hora de partida 3:30 pm.

Carrera de cierre: Datos La Rinconada Acumulados

La carrera de los acumulados tuvo un llamado para caballos nacionales e importados de 4 años debutantes o no ganadores. En ella se inscribieron un total de 12 participantes.

En este tipo de carreras es habitual que haya mucha información de última hora, es por ellos que los aficionados a las carreras de caballos siempre están pendientes de la información relacionada a esta competencia.

Uno de los ejemplares que se presenta como posible sorpresa a la carrera es el número diez Xtal, entrenado ahora por Ademar Rodríguez Piñango y que para esta ocasión regresa luego de un parón de 175 días con la monta del jinete aprendiz Samuel Yánez.

Este alazán de cuatro años, hijo de Can en Miss Pandora (por Magnificently), arrastra una campaña de cinco actuaciones sin triunfos, un balance que ha decepcionado, ya que es un ejemplar del que siempre se ha esperado mucho más. En su más reciente actuación, partió como uno de los favoritos y arribó en el tercer puesto, a solo dos cuerpos del ganador Visión Shark.

Ajuste del ejemplar: Sexta Válida 5y6 nacional

De acuerdo al reporte de ajustes publicado en todas las plataformas digitales del Instituto Nacional de Hipódromos el ejemplar ajustó la mañana de ayer miércoles 16 de octubre fue de la siguiente manera: 15,3 29,4 42,3 (600 metros) (en pelo) 56,1/ 74// contenido, por centro de cancha con remate de 12,4 con el traqueador Gustavo Betancourt.

Favoritos en la carrera: La Rinconada 12 Participantes