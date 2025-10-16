Potro que no está dentro de los más cotizados ajusta excelente para sorprender en el Clásico “Albert H. Cipriani (GII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con solo unos días para que la afición hípica se deleite con una nueva reunión de carreras en la arena caraqueña, empiezan a brillar varios nombres de ejemplares que podrían alzarse como los vencedores este domingo.

La jornada se presenta emocionante, con un total de 12 carreras programadas, y la presencia de dos pruebas selectivas de grado. Y un 5y6 que se muestra con mucha paridad que de seguro abonará excelentes dividendos.

Datos hípicos: Ajuste excelente Potro La Rinconada

En la sexta carrera del programa con hora de partida a la 3:00 pm el trainer German Rojas Jr. inscribió la tarjeta del potro Pontevecchio que para esta ocasión irá por el puesto de pista nueve y reaparece luego de 42 días sin correr.

Para esta ocasión la carrera viene hacer la segunda selectiva de la tarde, especial para ejemplares nacionales e importados de dos años que contará con una nómina inicial de ocho participantes, que buscaran el premio a repartir en el clásico “Albert H. Cipriani” (GII) de $125.000.

El castaño de dos años del Haras La Orlyana, será guiado nuevamente por el jinete profesional José Gilberto Hernández quien ha tenido la oportunidad de correrlo desde que debutó hasta el punto de ganarlo en su más reciente presentación en recorrido de 1.100 metros.

Esta yunta jinete- entrenador se ven las caras por sexta ocasión en la temporada, por ahora tienen balance de (5-1) para un 20% de efectividad.

En los ejercicios más recientes, realizados el miércoles 15 de octubre del 2025, arrojaron que Pontevecchio: 19,3 31,4 (500 metros) (En silla) 43,3 2P 56,4/ 2da vuelta, muy bien, excelente con remate de 12,1 con May Romero, de acuerdo a los informes emitidos por La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Los enemigos de la carrera: La Rinconada Potros