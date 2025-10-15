José Gilberto Hernández va con toda la disposición de tomarse al menos una foto en la reunión 40 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional José Gilberto Hernández manifestó este miércoles a las cámaras de Meridiano Web que espera alcanzar varias victorias y, por qué no, sorprender en la carrera que cierra el juego del 5y6 nacional.

Foto: La Rinconada Reunión 40 Datos Hípicos

El “Duro de Pasar” demostró con hechos, no con palabras, que vencerlo en la delantera es una tarea difícil. Su trayectoria y triunfos destacan por ejemplares purasangres de gran velocidad. Para este domingo, tiene tres compromisos; a continuación, su análisis de cada uno.

José, buen día abre el telón con el ejemplar Tío Carlitos en la cuarta válida.

- Este caballo posee notable velocidad y se ha visto muy bien en cancha. Nuestra estrategia es saltar a la punta y administrar el paso del ejemplar, reservando energías para el remate final y así asegurar la victoria.

Luego en una de las pruebas selectivas, específicamente el clásico “Albert H Cipriani” (GII) repites la monta del potro Pontevecchio con el cuál vienes de ganar.

- El caballo se ha visto muy bien en cancha y vamos con todo en este clásico. Me agrada para ganar y confío, si Dios lo permite, en obtener esta victoria.

5y6 nacional: La Rinconada Jinetes Carreras

Por último, en la carrera de los acumulados tiene el compromiso con el caballo Theo.

-Este caballo anda muy bien, la verdad espero que cerremos ganando esta sexta válida con un buen dividendo en el 5y6 nacional.

Aprovecho de darle saludos a toda la fanaticada que siempre me apoyan y bueno espero que esta nueva jornada liguen los míos.