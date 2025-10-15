Hipismo

José Gilberto Hernández va con toda la disposición de tomarse al menos una foto en la reunión 40 en La Rinconada

El “Duro de Pasar” se vio muy optimista en la mañana de ajustes en la arena de Coche

Por

Gustavo Mosqueda
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 02:05 pm
Foto: David Urdaneta
El jockey profesional José Gilberto Hernández manifestó este miércoles a las cámaras de Meridiano Web que espera alcanzar varias victorias y, por qué no, sorprender en la carrera que cierra el juego del 5y6 nacional.

El “Duro de Pasar” demostró con hechos, no con palabras, que vencerlo en la delantera es una tarea difícil. Su trayectoria y triunfos destacan por ejemplares purasangres de gran velocidad. Para este domingo, tiene tres compromisos; a continuación, su análisis de cada uno.

José, buen día abre el telón con el ejemplar Tío Carlitos en la cuarta válida.

- Este caballo posee notable velocidad y se ha visto muy bien en cancha. Nuestra estrategia es saltar a la punta y administrar el paso del ejemplar, reservando energías para el remate final y así asegurar la victoria.

Luego en una de las pruebas selectivas, específicamente el clásico “Albert H Cipriani” (GII) repites la monta del potro Pontevecchio con el cuál vienes de ganar.

- El caballo se ha visto muy bien en cancha y vamos con todo en este clásico. Me agrada para ganar y confío, si Dios lo permite, en obtener esta victoria.

                                     

Por último, en la carrera de los acumulados tiene el compromiso con el caballo Theo.

-Este caballo anda muy bien, la verdad espero que cerremos ganando esta sexta válida con un buen dividendo en el 5y6 nacional.

Aprovecho de darle saludos a toda la fanaticada que siempre me apoyan y bueno espero que esta nueva jornada liguen los míos.

 

 

 

