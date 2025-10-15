Confianza plena en La Rinconada: Johan Aranguren y el ejemplar que podría ser clave en sus combinaciones

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica vera este domingo como se realiza la reunión número 40 de la temporada, con una agenda de 12 competencias que incluyen dos selectivas y las válidas del 5y6 nacional desde la séptima competencia, dentro del tercer meeting del año que llega a su séptima fecha de campaña.

Johan Aranguren: Confianza Plena Reunión 40 La Rinconada

El experimentado jinete que hace poco cambio de agente ya me materializado dicha decisión motivado a que en par de semanas consecutivas se ha visto en el recinto de ganadores, cabe destacar que una de esas de la mano con el profesor Manuel Vásquez.

Es por eso que la mañana de hoy 15 de octubre el equipo de Meridiano Web tuvo la oportunidad de conversar con dicho jinete para saber detalles de cada uno de los compromisos que tiene en esta reunión 40 de carreras.

Johan comienzas con tus compromisos con el caballo Black Anthony que viene a la reaparecida motivado a que no corre desde el pasado mes de junio ¿Qué nos puedes decir?

-Este es un caballo que anda bastante bien, considero que este domingo seguirá con su mejoría al punto de que podemos decidir la carrera.

Para el 5y6 nacional en la misma primera válida haces yunta nuevamente con el trainer Manuel Vielma, pero en esta ocasión con la yegua My Believer Mate ¿Cómo la has victo en cancha?

-Esta yegua la he corrido en dos oportunidades, para esta ocasión anda excelente viene mejorando poco a poco y tienen que incluirla en sus diferentes combinaciones.

Compromisos: Entrevista Jinete La Rinconada Meridiano Web

El trainer Pedro Coronil te da la oportunidad de montar por primera vez a la yegua de tres años Gran Feronia en la segunda válida.

-Esta yegua en su debut lo hizo de forma espectacular, después volvió a correr y arriba a 16 cuerpos. Para esta oportunidad ella anda bastante bien y esperamos decidir la carrera.

Cierras la jornada laboral en la quinta válida en el lomo de una yegua que conoces bastante bien llamada De Nene.

-Sí, a ella la conozco a la perfección al punto de ganarla en varias ocasiones y en carrera pareja esperamos que la nuestra este metida en el marcador.