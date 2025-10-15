Esto es lo que debes saber sobre los ejemplares de Fernando Parilli para las pruebas selectivas de la R40

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo La Rinconada continúa los ejercicios de ajustes y este miércoles con un clima lluvioso, jinetes y entrenadores estuvieron presentes en la pista caraqueña para mostrar a los mejores ejemplares que participarán el día domingo en la reunión 40.

Uno de los entrenadores quien asistió a la actividad en el óvalo caraqueño es Fernando Parilli Araujo, el cual, tiene un total de 12 purasangres presentados para la presente jornada dominical.

Sin embargo, el trainer fue entrevistado este mismo miércoles por el equipo de Meridiano Web para acotar que de 12 de sus presentados, cinco participarán en los clásicos: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII).

Parilli Araujo: Entrevista en vivo Ejemplares Pruebas Selectivas La Rinconada

Buenos días entrenador, agradecido por la oportunidad acostumbrada de entrevistarlo. Para este domingo tiene 12 presentados, de estos vamos a conversar solo cinco ejemplares que participarán tanto en el Clásico Edgard Ganteaume como el Albert H. Cipriani.

Para el caso del Clásico Edgard Ganteaume (GII) presenta a las potrancas: Forever Beatriz, Flor de Caña, Bella del Cielo y la importada Melcocha (USA), ¿cómo se encuentran estás dosañeras?

-Inscribimos a estas yeguas porque todas andan en propiedad de forma. Sabemos que el clásico no es fácil. Van varias yeguas que son difíciles para ganar, pero las carreras hay que correrlas y si no se corren no habrá oportunidad. Como te comento, las cuatro yeguas andan en buena forma y esperemos que tengamos suerte y haya un buen espectáculo.

Y para el Clásico Albert H. Cipriani (GII) inscribió al potro dosañero El Providencial con la monta del jinete Robert Capriles.

-Este potro siempre lo hemos tenido en un gran concepto. Él debutó y pensábamos que lo iba a hacerlo bien, pero el caballo nunca cedió en la carrera. Se sintió incomodo con los otros caballos. Ahora en esta oportunidad, el potro ya tiene la experiencia, está más trabajado y esperamos que se reincorpore como lo hemos pensado de él que es un buen caballo. Anda muy bien y deberá correr bien.