Retirada una de las fijas para el 5y6 dominical en La Rinconada

La reunión número 40 se disputa este domingo 19 de octubre en el hipódromo La Rinconada y como es de costumbre las carreras se inicia a partir de la 1:00 de la tarde con la programación de 12 competencias que incluyen dos cotejos selectivos.

En horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través de sus redes sociales informó acerca de una yegua que estaba inscrita para la undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Yegua: Fija 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata de la castaña Lady Sophia (número 8) pues iba a participar en esta válida para el lote de yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

La yegua iba a reaparecer a la arena caraqueña tras un corto paro de 35 días sin correr, por lo que sería conducida por el joven jinete aprendiz Oliver Medina y contaba con la preparación de Jefferson David Rivas, al mismo tiempo se perfilaba como la primera favorita para la revista con la mayor circulación del deporte hípico, Gaceta Hípica.

Su última actuación fue el día 14 de septiembre, la cual se llevó el triunfo a 1 3/4 cuerpos, montada por el mismo jockey para dejó crono de 73´´1 del mismo tiro de 1.200 metros.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro de la pupila de Rivas es por Tendinitis miembro anterior derecho.