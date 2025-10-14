Ejemplar que fue favorito en su última vuelve al óvalo de La Rinconada tras 112 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

La tercera carrera de la no válida forma parte de la programación de la reunión 40, a realizarse el día domingo 19 de octubre en el hipódromo de La Rinconada.

El llamado será para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 1:50 de la tarde.

Ejemplar: Reaparece R40 La Rinconada Datos Hípicos

El cincoañero Barbarroja es uno de los ejemplares inscritos para esta carrera, con la monta del jinete aprendiz Oliver Medina y presentado por Ramón García Mosquera, que defenderá con los colores del Stud Los Samanes & Andrea Stable I.

Luego de un período de 112 días, este hijo de Great Hunter en Euphoria reaparece al óvalo caraqueño.

En su última actuación del pasado 29 de julio fue capaz de llegar séptimo a 18 cuerpos del triunfador Mr Estricto.

El nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing además de utilizar el implemento Gríngola, buscará una nueva victoria en este último meeting, pero deberá medirse con competidores de su lote: Zio Giaccof, Quiriquireño, Manoepiedra, Abu Pepe, Poloroid, entre otros.

Trabajos de Barbarroja en La Rinconada

Los ejercicios realizados durante este mes de agosto en la pista caraqueña, el pupilo de Rubén Lanz presentó los siguientes resultados: El día 03 de octubre marcó 75 segundos exactos para los 1.000 metros, en pelo, cómodo y muy bien.

El último trabajo lo efectuó el pasado viernes 10 de este mes, con crono de 57’’2 para 800 metros, en pelo silla, cómodo y bien.