Real Madrid es el primer equipo en vender esta número de camisetas en 2025

Los clubes mundiales no solo batallan en los campos por ser los mejores a nivel deportivo, sino que la lucha también se expande en las ventas de camisetas y el Real Madrid durante los once meses del año logró posicionarse en lo más alto del ranking.

Según el informe de la empresa de data, Euroméricas Sport Marketing, el Real Madrid durante el 2025 vendió 3.133.000 unidades de camisetas. Sin duda, el buen momento de su estrella Kylian Mbappé y los rumores de la salida de Vinicius Jr. han impulsado toda la estrategia de publicidad y ventas del club español.

En el segundo puesto del ranking de camisetas, se ubica el Barcelona FC, la también entidad español rozó los tres millones en el corte de noviembre (2.940.000).

El Paris Saint-Germain (PSG) se consolida en la tercera posición (2.546.000), seguido por la maquinaria alemana del Bayern Múnich (2.377.000), club donde juega Luis Díaz. El poderío de la marca, más allá de los títulos recientes, es el factor dominante.

Top10 de clubes que vendieron más camisetas

Real Madrid — 3.133.000

Barcelona — 2.940.000

PSG — 2.546.000

Bayern — 2.377.000

Inter Miami — 2.166.000

Boca Juniors — 1.933.000

Manchester United — 1.855.000

Flamengo — 1.677.000

Chelsea — 1.422.000

Al-Nassr — 1.281.000

Messi y Cristiano Ronaldo caen en el ranking individual

En esta nota también les suministramos la lista completa de jugadores que más vendieron camisetas en lo que va de año, que ya se empieza a evidenciar el cambio generacional con un nuevo "rey".

1. Lamine Yamal: 1.315.000 (unidades)

2. Lionel Messi: 1.278.000

3. Lewandowski: 1.110.000

4. Mbappé: 1.020.000

5. Vinícius Jr: 992.000

6. de Arrascaeta: 975.000

7. Cristiano Ronaldo: 925.000

8. Bruno Fernandes: 878.000

9. Harry Kane: 867.000

10. Rodrygo: 798.000