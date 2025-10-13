Duelo en los grado II: La reunión 40 se luce con clásicos de alto nivel en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ha publicado la lista de inscritos para la cuadragésima reunión en La Rinconada. Este domingo 19 de octubre se disputarán 12 carreras, con los clásicos "Edgar Ganteaumue" y "Albert H Cipriani" ambos (GII) como platos fuertes de la programación.

Primer Clásico: Homenaje a un Pionero

La primera prueba selectiva será el XLVIII Clásico “Edgar Ganteaume” (GII), pautado como la quinta no válida a las 2:40 de la tarde. Esta carrera, en distancia de 1.400 metros para potrancas nacionales e importadas de 2 años, contará con la participación de seis inscritas: Forever Beatriz, Flor de Caña, The Exquisite Girl (Usa), Princess Warrior, Melcocha (Usa).

Este clásico rinde homenaje a uno de los pioneros de la hípica venezolana, reconocido por su participación en la fundación del Jockey Club de Venezuela, así como por su presencia en la inauguración de los históricos Hipódromos de Sabana Grande y El Paraíso.

Segundo Clásico: La Batalla de los Machos

El segundo plato selectivo de la tarde será el LXXIII Clásico "Albert H. Cipriani" (GII). Esta competencia, que también se correrá en 1.400 metros, es la sexta no válida del programa, con partida fijada a las 3:00 p.m.

La carrera está reservada para ejemplares nacionales e importados de dos años y ofrece un premio adicional especial a repartir de $125.000. Ocho irán por la victoria: El Providencial, Doctor Rodilla, Pontevecchio, Mr. Barbaro, Star White, Zadkiel, Bunker y Egiogbe (Usa).

Un meeting interesante

La lucha por el tercer meeting no se detiene, esta semana se arriba a la séptima fecha y tenemos hasta el momento un líder en solitario que es Jhonathan Aray con 11 triunfos por los jinetes.

En el caso de los entrenadores, Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo comparten el liderato con siete victorias para cada uno.

Lugo busca dejar otras marcas

Como dato destacado, el jinete Jaime 'El General' Lugo se encuentra al borde de alcanzar una marca histórica en la hípica venezolana. Con 2.425 victorias hasta el momento, está a solo 18 triunfos de igualar el impresionante récord de 2.443 lauros que Ángel Aciro Castillo impuso en su carrera en el país

5y6 mejor semana a semana

Por último, hay que destacar que van 26 semanas consecutivas en que el 5y6 el monto sellado supera al anterior en esta ocasión gracias al apoyo de la afición hípica se llegó a la cifra de Bs 158.318.350,00.