Entérate del tiempo que tenía sin ganar Manuel Vielma en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presentó este domingo 12 de octubre, la acción de la reunión número 39 del tercer meeting de la temporada 2025, con una programación de 12 carreras, donde se disputaron dos eventos selectivos: Ezequiel Zamora (GIII) con la reaparecida victoria de la triplecoronada Mi Querida Emma y Virgilio Decán (GI) con el triunfo del importado Ekati King.

Por vigésima sexta semana consecutiva, hubo monto récord sellado para el juego del 5y6 nacional, que, en esta oportunidad la recaudación fue cerca de 160 millones de bolívares.

Por tanto, la tarde dominical fue una jornada de dividendos que contó con (12076) ganadores que acertaron cinco y cobraron la cantidad de Bs. 1.817,07 mientras que un total de 1198 ganadores acertaron con los seis de la fama, por lo que también cobraron la cantidad de Bs. 70.649,94.

Manuel Vielma: Entrenador Victoria 5y6 La Rinconada

La octava carrera, segunda válida para el juego de las mayorías fue para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

El ejemplar ganador de esa prueba válida fue para el seisañero My Five Mate (número 5), un hijo de Jupiter Pluvius en PoliticalAlert por Giant’s Causeway. Contó con la monta del destacado jinete profesional Johan Aranguren y el entrenamiento del entrenador Manuel Vielma quien asume la preparación de los ejemplares del Stud Azatlan.

A su vez, el pupilo de Vielma fue tercer favorito para Gaceta Hípica y logró el crono de 75’’1 para el tiro de 1.200 metros y abonó un dividendo de Bs. 739,90.

Manuel Vielma: Tiempo sin ganar La Rinconada

Para el mencionado trainer Vielma, fue su primer triunfo en este tercer meeting del presente año, pues no ganaba en el óvalo de Coche desde el 17 de noviembre de 2024, donde visitó el paddock de ganadores con la potra Bella del Nilo en el Clásico Comparación (GI), en distancia de 1.400 metros.