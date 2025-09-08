Arrancó el tercer meeting y con ello la suspensión de un jinete profesional luego de celebrarse la reunión 34

Suscríbete a nuestros canales

Septiembre arrancó a todo tren en el primer domingo de carrera del mencionado mes en el principal óvalo del país, La Rinconada donde a su vez se dio inicio al último meeting del año y que hasta el momento luego de lo acontecido la tarde de ayer tuvo dos figuras hasta el momento.

La Rinconada: Tercer Meeting Carreras Distanciamiento

Por los jinetes el aprendiz Winder Véliz con trio de triunfos, mientras que por los entrenadores Fernando Parilli Araujo se tomó la foto en par de ocasiones para de esta manera ser los más destacados de la tarde.

Por su parte el 5y6 nacional continuo con su ritmo arrollador al arribar ha 21 semanas consecutivas con monto récord en recaudación lo que quiere decir que desde el 20 de abril específicamente del presente año no se ha dejado de superar las marcas que gracias a la afición hípica se logran semana a semana.

Una de las pruebas que se llevó a cabo en la reunión 34 fue la que se disputó a la altura de la segunda carrera, especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de 2 y 3 carreras en recorrido de 1.100 metros.

Suspensión: 2 Semanas Carreas Jinete La Rinconada

En principio la que cruzó el disco en ganancia fue Princesa Crossover pero luego de un reclamo formulado por el jinete Robert Capriles que arriba en el segundo lugar el video con sus respectivas repeticiones es evaluado por las autoridades hípicas hasta que toman la decisión de distanciar a la conducida de Francisco Quevedo.

DISTANCIAMIENTO:

"El jinete ROBERT CAPRILES (LA BARBIE N°01), formula RECLAMO en contra del Jinete, FRANCISCO QUEVEDO (PRINCESA CROSSOVER Nº05) alegando que a la altura de los 250 metros le quita la línea de carrera a su conducida. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 250 metros finales el ejemplar PRINCESA CROSSOVER Nº05 (FRANCISCO QUEVEDO) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar LA BARBIE N°01 (ROBERT CAPRILES), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar PRINCESA CROSSOVER Nº05 y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete FRANCISCO QUEVEDO desde el 08/09/2025 hasta el 22/09/2025 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente":

Primer Lugar: LA BARBIE N°01, Segundo Lugar: PRINCESA CROSSOVER Nº05, Tercer Lugar: ETNA'S NAPPER (USA) Nº07, Cuarto Lugar: LEGIONARIA Nº02, Quinto Lugar: MIA RAGAZZA Nº03.