Amigo Hípico: Esta no te la da nadie, pero su ajuste sorpresivo te pone a pensar en La Rinconada

La temporada de carreras esta por culminar, el tercer meeting arriba a la décima tercera fecha este domingo 30 de noviembre. El hipódromo La Rinconada presentará la reunión 46, un evento que cierra el mes de noviembre.

La jornada incluye 12 competencias en su cartelera y, a diferencia de otras ocasiones, no tendrá pruebas selectivas de grado. La acción en la pista comienza a partir de la 1:00 de la tarde.

La undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

Miss Billion: 5y6 R46 La Rinconada Dato Hípico

De las 10 corredoras que quedaron luego del retiro de Mon Diplome, está presente Miss Billion (número 4), con la monta del destacado profesional Yoelbis González y entrenada por William Laya.

Esta yegua, nacida y criada en el Haras El Centauro, no ha mostrado mucho a lo largo de su campaña. Sin embargo, su actuación más reciente evidenció una notable mejoría.

Si bien arribó en la novena casilla, solo la separaron siete cuerpos y tres cuartos de la ganadora. Lo más importante es que, de una carrera a otra, mejoró su rendimiento en siete cuerpos.

Ajuste: La Rinconada Yegua

Este miércoles 26 de noviembre, la nacida y criada en el Haras El Centauro ajustó en la pista de Coche 17,2 32,1 46,2 (600MTS) (ES) 59,4/ 74// 90/// contenida todo el trayecto con remate de 14,1 con el jinete aprendiz Yonathan León. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

