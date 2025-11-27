Rubén Lanz afina detalles: Su ejemplar "Queda Listo" en el ajuste y busca el triunfo dominical en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 30 de noviembre de 2025 se efectuará la reunión número 46 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce competencias, que no incluye pruebas selectivas ni de grado, pero con un exitoso 5y6 que vendrá en búsqueda de superar el récord alcanzado en el mes de octubre.

Ejemplares inscritos: La Rinconada 5y6 nacional

A la altura de la décima carrera, cuarta válida del tradicional 5y6, para caballos nacionales e importados de seis y más años ganadores de tres y cuatro carreras, en distancia de 1.200 metros, el entrenador Rubén Lanz presenta a Mateo Of Boston, conducido nuevamente por Álvaro Finol, con 53 kilos.

Su última presentación fue el 26 de octubre, con la monta del aprendiz Winder Véliz, llegó quinto a solo cinco cuerpos y un cuarto del ganador Tower Star. Ahora le corresponde salir por el puesto de pista uno y en carrera pareja de muchos datos a última hora ha tomado fuerza entre la fanaticada hípica venezolana.

La mañana de ayer miércoles 26 de noviembre, Mateo Of Boston ejercito: 18,2 33,1 46,1 (600MTS) (EP) 59,3 2P 73,1/ 88,2// muy contenido y bien con remate de 13 con el mismo Álvaro Finol, así lo dio a conocer la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

Enemigos en carrera: 5y6 Datos Hípicos