El 'Mega Batacazo' de la reunión 46: Atentos al ejemplar con ajuste veloz y contenido en La Rinconada

La programación de las pruebas no válidas para esta semana consta de seis competencias previas a la activación del 5y6 nacional que en esta ocasión se realizará a la altura de la séptima competencia dominical, de la reunión número 46.

La quinta carrera de la tarde es para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros, pautada para las 2:40 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de nueve participantes inscritos.

Caballo: Reaparece última actuación

Entre ellos estará presente Top One (número 2), un hijo de Siete C en Charming Verse por Mancini, nacido y criado en el Haras Urama, para esta ocasión contará con la monta del jockey profesional Yamper González, y ahora es presentado por Rohendy Gámez para el Stud “Dava”.

Es importante destacar que este ejemplar ha desmejorado ostensiblemente en sus tres últimas presentaciones. Su actuación más reciente, el pasado 19 de octubre del presente año, fue particularmente discreta: llegó en la sexta casilla, a 18 cuerpos del ganador, donde sufre tropiezos en la partida al cargar afuera.

No obstante, hay una carrera que debe tomarse muy en cuenta para su análisis: una ocasión donde mostró gran velocidad en un recorrido de 1.100 metros, y es capaz de llegar en el tercer lugar muy cerca del ganador, Gen del Sol.

Ejercicios: Batacazo dominical, La Rinconada

En los ejercicios realizados este miércoles 26 de noviembre, el ejemplar ajustó: 25,1 37,4 51,2 (800MTS) (ES) 65,3/ 81,1// salió al tiro, veloz y contenido con remate de 13,3 con el mismo Yamper González. De acuerdo a los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

