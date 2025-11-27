El 'Mega Batacazo' de la reunión 46: Atentos al ejemplar con ajuste veloz y contenido en La Rinconada

La programación de las pruebas no válidas para esta semana consta de seis competencias previas a la activación del 5y6 nacional que en esta ocasión se realizará a la altura de la séptima competencia dominical, de la reunión número 46.
La quinta carrera de la tarde es para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros, pautada para las 2:40 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de nueve participantes inscritos.
Caballo: Reaparece última actuación
Entre ellos estará presente Top One (número 2), un hijo de Siete C en Charming Verse por Mancini, nacido y criado en el Haras Urama, para esta ocasión contará con la monta del jockey profesional Yamper González, y ahora es presentado por Rohendy Gámez para el Stud “Dava”.
Es importante destacar que este ejemplar ha desmejorado ostensiblemente en sus tres últimas presentaciones. Su actuación más reciente, el pasado 19 de octubre del presente año, fue particularmente discreta: llegó en la sexta casilla, a 18 cuerpos del ganador, donde sufre tropiezos en la partida al cargar afuera.
No obstante, hay una carrera que debe tomarse muy en cuenta para su análisis: una ocasión donde mostró gran velocidad en un recorrido de 1.100 metros, y es capaz de llegar en el tercer lugar muy cerca del ganador, Gen del Sol.
Ejercicios: Batacazo dominical, La Rinconada
En los ejercicios realizados este miércoles 26 de noviembre, el ejemplar ajustó: 25,1 37,4 51,2 (800MTS) (ES) 65,3/ 81,1// salió al tiro, veloz y contenido con remate de 13,3 con el mismo Yamper González. De acuerdo a los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.
Favoritos de la carrera: Datos Hípicos en vivo jinetes ejemplares
- Gran Andrés: Viene de ganar y fue retirado para proteger al apostador por tema de peso, pasa a las manos de Jaime Lugo y por puesto de afuera vendrá fuerte en los metros finales.
- Congruente: Luego de un parón de 133 días sin correr, este ejemplar del Stud “Excelso” es la auténtica velocidad de la carrera y baja 200 metros ideales para sus medios locomotivos.
- Bola de Humo: Este ejemplar es otro que va aprovechar alguna pelea que se plantee para hacer efectiva su atropellada en los metros finales y con descargo de dos kilos, cuidado.