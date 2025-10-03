Hipismo

La única opción de Yamper González: Todo lo que debes saber de su monta en la R38

El jinete profesional habló con el equipo de Meridiano Web este viernes en La Rinconada

Por

Gustavo Mosqueda
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 12:43 pm
Foto: Carlos Chacón
A pesar de contar con un solo compromiso de monta para el próximo domingo en el óvalo de La Rinconada, el equipo de Meridiano Web no desaprovechó la oportunidad para conversar con el destacado jinete Yamper González.

González regresó recientemente a la actividad profesional tras superar una lesión. Actualmente, se encuentra con trabajo intenso en la arena de Coche, concentrado en recuperar su ritmo y asegurar nuevas y mejores oportunidades en las venideras reuniones.

El jinete exhibe cifras sólidas esta temporada. En 126 actuaciones, acumula un total de 18 triunfos, lo que le otorga un 14% de efectividad ganadora. Más notable aún es su 40% de efectividad al ubicarse consistentemente entre los tres primeros lugares, una estadística que resalta su capacidad para llevar a sus ejemplares a definir en la pizarra.

Con solo una monta en la agenda, González aspira a demostrar que su lesión es cosa del pasado y que está listo para sumar más victorias en el circuito.

Yamper, en la primera válida el trainer Rohendy Gámez te da la oportunidad de montar a la veloz Mística. ¿Qué nos puede decir?

 - Tuve la oportunidad de trabajar a esta yegua en el aparato el día miércoles, y lo hizo bastante bien. Estoy muy agradecido con su entrenador y propietario por la confianza. Esperamos que la yegua realice una buena carrera este domingo en el 5y6 nacional.

                                       

Viernes 03 de Octubre de 2025
