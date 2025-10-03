Jesús Romero Rojas va con todo: "Mis ejemplares van a decidir" en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada está a horas de dar inicio a la quinta fecha del tercer meeting de carreras de la temporada 2025. Todo está casi listo para que este domingo 05 de octubre continúe la acción oficial con un total de doce emocionantes compromisos.

La Oportunidad de Jesús Romero Rojas: La Rinconada Entrevista

La jornada será crucial para el destacado entrenador Jesús Romero Rojas. Aunque ya suma cuatro victorias en el año, todavía no ha podido conseguir su primer triunfo en el meeting actual.

Romero Rojas se presenta con cuatro compromisos clave en esta nueva reunión. Sus ejemplares, todos de gran potencial y listos para competir, tienen amplias posibilidades de ascender al paddock de los vencedores y darle al entrenador esa ansiada primera victoria del ciclo.

Todos los compromisos son en las carreras válidas, el primero de ellos con la yegua Prioritise.

-Esta yegua lo viene de hacer bien, viene de un buen tercero. Tienen que ponerlas en sus combinaciones con el jinete que la conoce y esperamos decidir con ella.

Luego en la tercera válida presenta a la yegua Reina de Vela.

-Ella viene de hacerlo bien, la lleve al aparato el día miércoles y le recomiendo que las pongan en sus combinaciones porque va a decidir.

Para la cuarta válida en yunta con el aprendiz Caguado y descargo de cuatro kilos presenta al ejemplar Dumpling.

-Este ejemplar lo estamos esperando desde hacer rato, y tenemos mucho optimismo en la cuadra que vamos a decidir con él así que no lo dejen por fuera.

En la carrera de cierre el último presentado sale por el puesto de pista doce y tiene por nombre Aclamado.

-Este ejemplar viene superando unos problemas que tuvo, para esta ocasión lo veremos correr y por lo bien que anda esperamos una buena actuación.