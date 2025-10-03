Aprendiz Julio Moncada con mucha opción de entrar al recinto de ganadores de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se prepara para celebrar este domingo 05 de octubre su reunión número 38 del año. La jornada constará de un total de doce emocionantes competencias.

Julio Moncada: Recinto de Ganadores La Rinconada

Aunque el programa no incluye pruebas selectivas de grado, la gran paridad observada en las listas de inscritos sugiere una tarde de carreras muy disputada. Esta alta competitividad es un indicio claro de que el 5y6 nacional podría pagar excelentes dividendos, encendiendo el interés de los apostadores a nivel nacional.

Un jinete que personifica la dedicación y el esfuerzo es el joven Moncada. Quienes lo ven en las mañanas de ajustes notan su motivación y disciplina constantes en la pista.

Como bien dice el refrán, "todo sacrificio merece recompensa", y ese apoyo se ve reflejado en su agenda de montas para este domingo. La confianza depositada por propietarios y entrenadores se traduce en un impresionante total de seis compromisos de monta para Moncada, una clara señal de su creciente proyección en el circuito caraqueño.

La primera monta se presenta en la cuarta carrera con la yegua La Gran Esperanza.

-Esta yegua he tenido la oportunidad de trabajarla, ya la he corrido. Ella lo viene haciendo bien y esperamos mejoría en esta ocasión.

Abres el 5y6 nacional sobre el lomo de la yegua Furia.

-A esta yegua la he trabajado, la vengo de conducir y para esta ocasión como anda esperemos este decidiendo esta carrera.

Luego en yunta con Balzan, tienes la oportunidad de montar a la yegua Fabi Valen que todas las corre bien.

-Esta yegua si no he tenido la oportunidad de galoparla, su traqueador y entrenador me han dicho que anda bien por pista y de mi parte daré lo mejor de mí en carrera.

Otra de las carreras parejas del 5y6 nacional montas a My Unflagging Mate en la tercera válida.

- Es una yegua que conozco bien, pues he tenido la oportunidad de trabajarla y montarla varias veces. Aunque está en una fase de reaparición, haremos lo posible por realizare una buena carrera.

Bella Zafiro en tu penúltima monta en recorrido de 1.400 metros.

-Ella anda muy bien por cancha, y esperamos decidir la carrera con ella.

Por último, en un sexta válida complicada tienes la monta del ejemplar Clover Time.

-Este ejemplar lo vengo de correr, para esta ocasión en este recorrido tratare de unir partida con llegada.