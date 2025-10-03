Para Eliecer Gómez la monta de esta yegua puede ser fundamental para una excelente carrera en la R38

Suscríbete a nuestros canales

La nueva jornada de carreras en el óvalo de Coche está a solo horas de comenzar, y la afición está muy movida por las impresiones finales de sus protagonistas. Aunque no tendremos pruebas selectivas, el programa se presenta sumamente parejo, un indicio claro de que el 5y6 puede abonar un gran dividendo.

Eliecer Gómez: La Rinconada Entrevista Yegua

En medio de los ajustes finales de este viernes, el equipo de Meridiano Web conversó con Eliecer Gómez, cuya dedicación y conocimiento son incuestionables. Él mismo compartió las opciones y el chance real de sus dos presentados en esta reunión.

Eliecer, dos presentados el primero de ellos con la yegua legionaria en la cuarta válida ahora con la silla de Robert Capriles.

- Legionaria es una yegua con la que aún no hemos logrado dar la vuelta. Recordamos su excelente actuación cuando finalizó segunda de la chilena Steady con el jinete profesional Jean Carlos Rodríguez, una carrera que dejó muy buenas impresiones.

Posteriormente, se le presentaron ciertos contratiempos que no hemos sabido manejar del todo. En esta ocasión, buscamos soluciones con la monta del campeón Robert Capriles, quien ya la ha ganado. Confiamos en él para encontrar la condición total de Legionaria, pues siempre hemos creído que es una corredora excelente.

Aunque en la competencia estará la importada pupila de Gaby Márquez, que lo ha hecho bastante bien, esperamos una buena carrera de la nuestra.

5y6 nacional: Reunión 38 La Rinconada Presentados Entrenador

Posteriormente en la cuarta válida tienes el compromiso del ejemplar Base Armador que corre seguido.

-Considero que la semana pasada sin duda alguna, le faltó distancia en su atropellada. Para este domingo son 1.300 metros, aunque es una carrera que carece de velocidad y el planteamiento puede ser algo diferente esperamos igual manera una buena actuación del nuestro con su jinete habitual Aldry Siso que lo conoce de mil maravillas.

Colóquenlo a la hora de sellar el 5y6 y los invito formalmente a que asistan a las instalaciones del hipódromo La Rinconada este domingo.