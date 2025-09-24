Doble carta de élite: Los dos presentados de Eliecer Gómez serán protagonistas en la R37 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de su cobertura matutina en el hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano conversó con el entrenador Eliecer Gómez.

Gómez presenta dos ejemplares inscritos en la cuarta fecha del tercer meeting en el óvalo de Coche. La jornada de carreras del domingo incluye un total de doce competencias, con una condicional especial. El popular 5y6 nacional comenzará a jugarse a partir de la séptima carrera del día.

Gómez, aprovechó este domingo, para inscribir en primer lugar en la cuarta carrea al caballo Cimarrón que reaparece luego de 56 días sin correr y lo va hacer en recorrido de 1.200 metros.

- El ejemplar Cimarrón regresa a la pista esta semana. No hay duda de su calidad, aunque enfrenta un duro compromiso contra rivales de la talla de Quevedo.

Cimarrón es un purasangre que, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, arrastra diversos problemas de salud. A esta situación se sumó recientemente un sangramiento que forzó su retiro del Clásico Guardia Nacional Bolivariana, tras presentarse en los ejercicios previos a esa carrera.

Su propietario y todo el equipo de cuadra, en conjunto con los médicos veterinarios, realizaron un tratamiento exhaustivo. No se escatimaron recursos ni esfuerzos para recuperar al caballo y hacer todo lo humanamente posible por su bienestar.

Cimarrón reaparece esta semana con la esperanza de una muy buena actuación. El caballo luce espectacular. Sin desestimar a los demás competidores, esperamos que el nuestro esté decidiendo la carrera, siempre y cuando no se presenten imponderables.

Luego en la carrera de cierre presenta a un ejemplar que viene de ganar llamado Base Armador.

- Base Armador viene de ganar y, aunque sorprendió a muchos, no fue una sorpresa para nosotros, gracias a Dios. Este ejemplar nos ha dado muchas satisfacciones en la pista.

Creo que el jinete Aldry Siso se acopló a la perfección con el caballo. Sus resultados lo demuestran: un cuarto, un segundo y, en su más reciente, un primer lugar. Siso es un jinete de nuestra entera confianza, un hijo más para nuestro equipo.

No dejen fuera a Base Armador de sus combinaciones. Si se presenta una carrera rápida con mucha velocidad, nuestro ejemplar decidirá en los metros finales. Con toda seguridad, sorprenderá y abonará un excelente dividendo. Así, los cuadros de seis pagarán muy bien.

¡Saludos a todos y no olviden sellar el 5 y 6!