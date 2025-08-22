En busca del recinto de ganadores: Eliecer Gómez se confía de la condición física de su yegua (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Gala Hípica de Caracas es una jornada muy esperada por los aficionados, quienes disfrutan del atractivo de ver a los mejores ejemplares competir en un programa que incluye siete pruebas selectivas.

Meridiano Web tuvo la oportunidad de conversar con el destacado entrenador Eliecer, quien, aunque no tiene ejemplares en las pruebas principales, se mostró optimista con dos de sus purasangres que tienen grandes oportunidades en las carreras no válidas.

Un Saludo a la Afición entrevista Eliecer Gómez: Recinto de Ganadores

"Un saludo a toda esa fanaticada de Gaceta Hípica, en esta semana de Gala que es esperada por todos los que hacemos vida en este medio", expresó Eliecer. "Aunque no estemos en las selectivas, tenemos mucha oportunidad".

Legionaria: Una Sorpresa con Potencial

En la tercera carrera que parece ser una lucha cerrada, Eliecer presenta a la yegua Legionaria como una sorpresa.

"Legionaria viene de perderse con la chilena Steady, que lo ha hecho excelente. La carrera es muy pareja y parece una selectiva. La nuestra está en excelentes condiciones y, si Dios lo permite, esperamos una buena carrera de ella, hasta una victoria. Nos gusta muchísimo, su condición es envidiable, y si Dios lo quiere, estaremos visitando el paddock de ganadores para celebrar la semana de la Gala Hípica aquí en La Rinconada".

Queen Greisa: La "Consentida" con un As bajo la Manga

Acto seguido, Eliecer ensillará a la yegua Queen Greisa, que contará con el descargo de cuatro kilos de su jinete Yaniel Caguado.

"Aquí vamos con la 'Consentida', Queen Greisa. Gracias a Dios ha ido evolucionando y, aunque todavía no ha demostrado lo que esperamos de ella, la ligamos con euforia. En esta carrera tan pareja, donde participan yeguas algo discretas, la nuestra se encuentra en excelentes condiciones y esperamos, si Dios lo permite, una buena carrera de ella. Se la recomendamos a toda la fanaticada de Gaceta Hípica y Meridiano TV".

Finalmente, Eliecer invita a todos los aficionados a asistir a las instalaciones de La Rinconada para disfrutar de la Gala Hípica y su excelente programación.

"Los invito a que nos acompañen para que disfruten de la Gala Hípica que trae una excelente programación y clásicos. Como de costumbre, sellen el 5y6 que esta semana debe estar marcado con un nuevo récord".