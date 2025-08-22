No te pierdas del ajuste contenido de la gran opción de Gaceta Hípica que definirá su triunfo en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El segundo meeting de la temporada 2025 culmina este domingo 24 de agosto con la presentación de la trigésima segunda reunión, la cual, tendrá una programación de 12 carreras que incluye las siete pruebas de grado de la edición número 20 de la Gala Hípica de Caracas.

La sexta válida para el 5y6 Nacional conocida como la carrera de los acumulados es para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

De 12 inscritos se encuentra el importado High Control (USA) (número 4), que procede de la ciudad de Nueva York conocida como “La Gran Manzana”. Este castaño es un producto de Maclean’s Music en Eleadora por Finality hará su debut en el importante óvalo venezolano.

El jinete profesional y de talla internacional Larry Mejías es el encargado de montar al tresañero norteamericano bajo la presentación del trainer Ismael Martínez para los colores del Stud San Manuelito.

Asimismo, se perfila como el primer favorito, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 20 de agosto, el conducido por Mejías ajustó 42,2 para 600 metros, en silla salió al tiro, veloz y contenido publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

