El secreto para ganar el 5y6 de la R32 se encuentra en el ajuste cómodo de la línea de Gaceta Hípica

El hipódromo La Rinconada recibe la reunión 32, el domingo, 24 de agosto, y culmina el segundo meeting del presente año. Con la muestra de la cartelera de 12 competencias que incluye siete clásicos de la Gala Hípica de Caracas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Potrancas Gala Hípica de Caracas

La novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es precisamente la cuarta edición del Clásico Julián Abdala (G3), para potrancas nacionales e importadas de 2 años, en distancia de 1.100 metros, pautada para la 4:20 de la tarde.

Bella del Cielo (número 4), es una de las participantes para esta selectiva de grado, con la monta por primera vez del “Misil” profesional Robert Capriles y entrenado por Fernando Parilli Araujo, en defensa de los colores del Stud Marco Antonio, al mismo tiempo se perfila como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

Esta dosañera reaparece al óvalo de Coche luego de un corto paro de 35 días sin correr, pues en su última actuación debutó y obtuvo el triunfo en el III Clásico Gaceta Hípica (G3) del pasado 20 de julio, a 5 1/4 cuerpos de ventaja. Dejó crono de 61 segundos exactos para el recorrido de los 1.100 metros.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 20 de agosto, la pupila de Parilli Araujo trabajó de segunda vuelta y ajustó 43 segundos exactos para los 600 metros, en pelo, muy cómoda con remate de 13,1 publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Potrancas