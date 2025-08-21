Jessenia Romero lista para escribir un nuevo capítulo de triunfos en la reunión 32 de La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de culminar la jornada de traqueo de este miércoles 20 de agosto, la entrenadora ganadora Jessenia Romero se tomó unos minutos para conversar en entrevista para el equipo de Meridiano Web.

Durante la entrevista, Romero tuvo la oportunidad de compartir las impresiones acerca de su primer lauro en su carrera con Only Rose, el domingo pasado y la condición de su única yegua presentada para el ciclo no válido de la trigésima segunda reunión.

Trainer gracias por conceder la entrevista y un gran saludo de parte de Meridiano Web y también de parte de toda la afición hípica quienes apoyan en tu carrera diariamente ¿Cómo se siente luego de obtener su primera victoria con la yegua Only Rose el pasado domingo?

-Muchísimas gracias a toda esta fanaticada que me ha apoyado día a día. De verdad que es muy grato para mí este recibimiento que me hicieron y también agradecida con las autoridades hípicas por la confiar en mi trabajo. De verdad que estoy muy complacida de tener la oportunidad de ser una de las mujeres que después de tanto tiempo estar en el patio de La Rinconada.

Entrenadora para este domingo 24 de agosto presenta a su única yegua que estrena en su cuadra. Se trata de Coquette Parts, con la monta del aprendiz Franklin Puello Jr., a la altura de la cuarta carrera de la no válida de la reunión número 32 y regresa luego de 259 días sin correr.

-Es una yegua que tiene varios días sin correr, con unos kilos de más y esta carrera la hará ponerla un poco más.