LeBron James al límite: una ausencia más y adiós a los premios de la temporada

A sus 41 años y en su 23ª temporada, LeBron James se enfrenta a un rival que no puede superar con su físico: el reglamento de la NBA. Debido a la regla de los 65 partidos implementada en la temporada 2023-24 para combatir el load management, el alero de los Lakers ha llegado a su límite de inasistencias permitidas.

La matemática del "Rey"

La normativa exige que los jugadores participen en al menos 65 encuentros (con un mínimo de 20 minutos por juego) para ser elegibles para premios como el MVP o los equipos All-NBA.

Partidos perdidos: James ya suma 17 ausencias en lo que va de la campaña 2025-26.

Margen actual: Con 17 juegos fuera de un calendario de 82, una sola ausencia más lo descalificaría automáticamente de cualquier galardón individual.

El reto: Para mantenerse elegible, LeBron deberá disputar los 47 partidos restantes de los Lakers de forma consecutiva.

Una racha de dos décadas en peligro

Lo que está en juego no es solo un reconocimiento anual, sino una de las rachas más impresionantes en la historia del deporte profesional:

21 años de dominio: James ha sido nombrado en un equipo All-NBA durante 21 temporadas consecutivas .

Desde su debut: La única vez que LeBron no figuró en este listado fue en su año de novato (2003-04).

Obstáculos físicos: Las lesiones de artritis en la articulación del pie izquierdo y ciática derecha han sido los principales motivos de sus bajas este año.

¿Prioridad a la salud o al legado?

Tanto el jugador como su entrenador, JJ Redick, han admitido que su disponibilidad para partidos en días consecutivos será decidida día a día. "Tengo 41 años", bromeó James recientemente al ser consultado sobre su estado físico, sugiriendo que la salud a largo plazo para los playoffs podría ser más importante que extender su récord de All-NBA.