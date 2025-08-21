El secreto del éxito: Aldry Siso destapa su estrategia ganadora para la R32 (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web estuvo presente la mañana de este miércoles 20 de agosto en la pista de La Rinconada, a fin de buscar informaciones precisas y de primera mano con jinetes y entrenadores que son los principales protagonistas para la reunión número 32, que, entre la programación de las 12 competencias, habrá los siete cotejos selectivos de la Gala Hípica de Caracas, al mismo tiempo pondrá fin al segundo meeting de la presente temporada.

Uno de los jinetes quien es asiduo colaborador con este medio digital es Aldry Siso quien en esta ocasión tendrá tres compromisos para la mencionada jornada dominical.

Conversamos con el jockey profesional, para conocer los detalles de cada una de sus montas, a fin que, nuestros lectores hípicos conozcan de antemano estas informaciones de manera precisa y de primera mano.

Aldry Siso: Entrevista en vivo compromisos 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Aldry, gracias por conceder la entrevista. Tres compromisos para la reunión 32. Inicia en la segunda competencia con el ejemplar maduro Gold Water presentado por Ademar Piñango Rodríguez y has montado en dos oportunidades ¿Qué nos puedes decir sobre este caballo?

-Si, en efecto es un caballo que lo he montado en par de ocasiones. La última vez que lo conducía arribamos en el quinto lugar a 1 y 3/4 cuerpos en este mismo lote. Ahora vamos a la milla y me vuelve a confiar en esta monta gracias a su propietario y a su entrenador por la oportunidad. Esperemos que esta semana sí podamos conquistar el triunfo.

Luego en la novena competencia tercera válida para el juego del 5y6 repites la monta de la dosañera Priyanka para el Clásico Julián Abdala (G3) de la Gala Hípica de Caracas ¿Cómo ha estado en su preparación?

-Es una yegua que la vengo montando desde su debut. Anda muy bien en cancha por lo que ha mejorado mucho y esperamos obtener un buen resultado para esta carrera.

Y finaliza con el Clásico Gradisco (G2) también de la Gala Hípica, a la altura de la décima competencia, cuarta válida con el castaño dosañero Zadkiel que lo conoces a la perfección ¿Cómo se encuentra el potrillo?

-Es un caballo que hemos tenido tres segundos lugares consecutivos desde el debut. El caballo sigue manteniéndose extraordinariamente bien en cancha. El trainer lo tiene en perfectas condiciones. Me vuelve a confiar en esta monta y esperemos este sí sea el triunfo que tanto hemos esperado con este caballo.