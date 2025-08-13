Aldry Siso espera iniciar el 5y6 con una bonita victoria con este ejemplar el domingo

Suscríbete a nuestros canales

Como todos los miércoles el equipo de hipismo de Meridiano hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada para conseguir la mejor información de los entrenadores y jinetes que participarán en la reunión número 31, entre ellos, el jockey profesional Aldry Siso.

Aldry Siso y sus montas del domingo

Uno de los jockeys sensación del segundo meeting de la temporada 2025 , ha sido el profesional Aldry Siso, quien ha conseguido cinco victorias hasta los momentos y para el domingo 17 de agosto, tiene cuatro compromisos de montas por cumplir en la reunión 31 del año.

Siso conversó la mañana de este miércoles con el equipo de Meridiano.net y dio a conocer las condiciones de cada uno de los ejemplares que conducirá en la reunión oficial número 17 de la segunda parte de la temporada del turf nacional.

El primero de los purasangres es la yegua Miss Billion en la tercera carrera del programa en dupla con el entrenador Luis Peraza de la cual dijo lo siguiente: “Una yegua que viene de correr la semana pasada, le pusimos un implemento (para esta carrera), esperemos que mejoré y demuestre lo que esta haciendo en cancha que anda muy bien”.

Seguido, le toca la hembra Enigma del trainer Eliecer Gómez en la quinta carrera del programa dominical y el jockey dijo esto de la yegua: “Cuando corrió conmigo ganó muy bien, en excelentes condiciones, se mantiene en las mismas, pensamos que es una muy buena yegua, confiamos en ella y esperemos que lo demuestre en esta carrera”.

“Luego a la altura de la sexta carrera conducimos al caballo Doble Ataque, viene de llegar quinto en una selectiva, espero que repita una buena carrera, se mantiene extraordinariamente bien en cancha, el trainer Carlos Luis ha hecho un gran trabajo con él manteniéndolo en cancha y esperemos una bonita victoria en esta carrera”.

“En la Duodécima carrera conducimos al caballo Caminante del trainer Luis Martín, muy amigo mío, él confía en su caballo en esta oportunidad, se mantiene muy bien en cancha, estuvo muy en su ajuste hoy y esperemos obtener un gran resultado con él”.