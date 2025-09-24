Aldry Siso espera visitar al recinto de ganadores con estas montas en la R37 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Como cada miércoles matutino, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en la pista del hipódromo La Rinconada, para buscar las mejores informaciones con los jinetes y entrenadores quienes estarán presente en la reunión 37, a realizarse el último domingo de septiembre.

El jinete profesional Aldry Siso siempre colaborador con el equipo de este medio digital concedió la entrevista para que nuestros lectores conozcan y estén muy atentos con las condiciones físico-atlética de sus seis compromisos de montas.

Aldry Siso: Entrevista en vivo montas no válidas y 5y6 R37 La Rinconada

Muy buenos días Aldry, siempre agradecido por tu disponibilidad para entrevistarte. Tienes un total de seis compromisos para la trigésima séptima reunión. Inicia en la primera competencia con el tordillo dosañero Raycharles que reaparece tras un corto paro de 35 días ¿Qué nos puedes decir?

-Un caballo que en el debut se fue hacía afuera. Mi colega Robert Capriles tuvo un percance, pero gracias a Dios no pasó a mayores. El caballo se encuentra mejor, ahora va a usar el implemento Guayo. Esta mañana lo trabajé y lo llevé al aparato por lo que brincó excelente. Está muy educado, mucho más caballo, mucho más serio. Esperemos una buena partida o unir partida con llegada para el primer lugar.

Luego en la sexta carrera montarás a Bombazo, presentado por Carlos Luis Uzcátegui para la Condicional Especial ¿Cómo ha estado en su condición físico atlética?

-Vengo de montarlo. Este es un lote un poco fuerte, pero vamos a darlo todo por el todo para que siga mejorando y obtener los mejores resultados con este ejemplar.

Aldry comienza la primera válida para el juego del 5y6 Nacional y tienes el compromiso de montar a la yegua Royal Honey presentada por Alberto Mizrahi, que en su última hizo una distinguida actuación.

-Si, efectivamente es una yegua que viene de llegar de cuarto lugar conmigo, en buena carrera y mejorando mucho. Esta vez, pienso que haber mucha pelea. Ella va a correr colocada, no la dejen por fuera de sus combinaciones porque estoy seguro que vamos a contar con ella en los metros finales con su atropellada.

A la altura de la tercera válida conducirás al potro tresañero El Hacha que hará su debut aquí en la pista de Cocho, bajo el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

-Si, es un caballo que debuta y nuevamente me da la oportunidad el señor Carlos Luis Uzcátegui. Hoy, fue al aparato con su galopador y estuvo muy bien en cancha. Esperemos muestre lo que ha demostrado en su trabajo privado y obtengamos un buen resultado con este ejemplar.

La quinta válida para el 5y6 es tu primera monta con la yegua Vienna Dinamita, que ha mejorado mucho en sus actuaciones anteriores.

-Una yegua del trainer Ademar Rodríguez y he venido siguiéndola en sus anteriores carreras como también, he estado detrás de ella porque sé que es una buena oportunidad. Pienso que no debo desaprovechar esta oportunidad que me da su propietario, al igual que el entrenador Ademar que nos ha ido muy bien este año. Espero unir partida con llegada y no la dejen fuera de las combinaciones.

Cierras tus compromisos en la sexta válida conocida como la carrera de los acumulados repites la monta con el ejemplar maduro Base Armador que en su última vienes de ganar con él.

-Efectivamente vengo de ganar con él en buena carrera y en excelente atropellada. Esta carrera también será competitiva. Hay caballos muy veloces, entre ellos: Bendito, Rey Enigma y Mi Guerrero. Creo que esto puede favorecer mucho el remate de mi ejemplar. La última vez, atropelló con mucha fuerza, gracias a Dios obtuvimos el triunfo y no dudo en que esta vez, pueda revivir el momento y con su excelente atropellada obtener el triunfo.