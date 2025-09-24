Conoce cual es el “tajo” de Abraham Campos para este domingo en la Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Abraham Campos, fiel colaborador del equipo de Meridiano Web, muestra un alto compromiso con su oficio. Se le ve activo cada mañana de ajustes, donde imparte directrices al grupo de jinetes que laboran bajo su dirección. Sus orientaciones detallan los trabajos específicos que los jinetes deben ejecutar con cada purasangre.

Presencia en la Jornada de Carreras: Buen Dividendo Entrevista

En esta nueva jornada hípica, Campos presenta dos ejemplares que prometen. Ambos purasangres llegan con mucha opción y representan una posibilidad de alto dividendo para los apostadores.

Campos expresó ante las cámaras de Meridiano Web el status de sus pupilos y cómo se presentan para este domingo en La Rinconada.

Trainer arranca la faena con un ejemplar que viene en franca mejoría como es el potro Chamuel.

-Este dosañero viene mejorando, su última carrera figuró al llegar en el cuarto lugar. Para esta oportunidad lo repite si jinete habitual Yonkleiver Díaz, se mantiene muy bien en cancha y corren pocos ejemplares. Para esta oportunidad le tocó un buen puesto de pista y considero que el va seguir mejorando y hasta decidir la carrera.

La Rinconada: Tajo 5y6 nacional Carreras Datos Hípicos

En el 5y6 nacional tiene su segundo compromiso con la yegua Waya Waya y el descargo de tres kilos de parte de Julio Moncada.

- Waya Waya llega a la competencia en óptimas condiciones de salud, un factor que siempre la ha caracterizado. El aprendiz Moncada le proporciona un valioso descargo de tres kilos. La yegua busca la sorpresa. Para quienes apuestan por los altos dividendos, especialmente en el 5y6, Waya Waya es la clave. ¡No la descarte!