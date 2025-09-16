Mira esta hazaña histórica que ha logrado Abraham Campos en el Clásico Lanzarina (G2)

Suscríbete a nuestros canales

En este 2025, el Clásico Lanzarina (G2) llega a su cuadragésima sexta edición, por lo que forma parte de las selectivas de grado contempladas en la reunión 36, a realizarse este domingo 21 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

La prueba se disputará a las 3:05 de la tarde, en la sexta carrera reservada para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.200 metros más un premio a repartir de $125.000.

Está selectiva es para rendir homenaje a una de las mejoras yeguas criollas de la hípica venezolana, la última campeona en el desaparecido Hipódromo Nacional de El Paraíso, al mismo tiempo que alcanzó la Doble Corona en 1958 en el desaparecido óvalo caraqueño.

Abraham Campos: Marca registrada Clásico Lanzarina

Uno de los entrenadores quien mantiene su actividad hípica en el óvalo caraqueño es Abraham Campos y en lo que va de este año lleva un total de 12 victorias para 126 actuaciones.

Asimismo, este efectivo entrenador es el que más victorias se ha llevado en los 1.200 metros de este clásico de grado 2, con un total de cuatro en este siglo XXI.

Campos, conquistó su primer lauro con Miss Kairicar en 2002. Luego en 2008 ganó por segunda vez con Families Flying montada por Leonel Reyes Ramos.

A su vez, el tercer triunfo lo conquistó en 2012 con Miss Gabriela con el mismo Leonel Reyes Ramos sobre los estribos y en 2016 consiguió su cuarto triunfo de la prueba clásica con Reina Chichí conducida por el destacado fusta José Javier Zerpa (J.J. Zerpa).