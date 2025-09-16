Próximo reto: Fast Sensations buscaría romper el empate con Gelinotte en este renglón

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre será la Vigésima Quinta edición del Clásico Hípica Nacional (G1), para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 2.000 metros y formará de la programación selectivas de grado de la trigésima sexta reunión en el hipódromo La Rinconada.

Fast Sensations: Romper Empate Marca Gelinotte

La yegua castaña Fast Sensations (saldrá por el puesto de pista 1), es una de las competidoras de este clásico Grado 1, con la monta del reconocido jinete Jaime “Pocho” Lugo, bajo el entrenamiento de Carlos Radelli, en defensa para los colores del Stud Mamá Adela & Moneyrun.

La campaña pistera que posee la nacida y criada en el Haras Los Caracaros es de 12 victorias para 21 presentaciones en el óvalo de Coche.

Ahora bien, es importante resaltar que la cincoañera Fast Sensations igualó con la recordada yegua triplecoronada Gelinotte en obtener 11 Clásicos de Grado ganados con su triunfo en la Vigésima edición del Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1), de la Gala Hípica de Caracas realizado el pasado 24 de agosto, con un tiempo de 121 segundos exactos para la distancia de 1.900 metros en la arena caraqueña.

Sin embargo, la pupila de Radelli tendría un nuevo reto: Buscaría la victoria en el Clásico Hípica Nacional (G1) del día domingo 21 de septiembre y así rompería el empate con Gelinotte.

En caso que Fast Sensations lograra llevarse el Clásico Hípica Nacional (G1) no solo podría superar la marca, sino que, reafirmaría su estatus como una de las yeguas más exitosas de su generación.

Así es que, estaremos muy atentos y les invitamos a toda la afición hípica a ver está selectiva que, se disputará en la quinta competencia del ciclo no válido pautada para las 2:40 de la tarde en el principal óvalo venezolano, pero ¿por dónde verlo? Por el canal de los especialistas del deporte: Meridiano Televisión.