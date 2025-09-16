La Rinconada se prepara para recibir al hijo de un campeón: El vástago de Panzer Barcelona debuta con buenos trabajos

Suscríbete a nuestros canales

La octava competencia de la reunión N°36 de carreras en el óvalo de Coche tendrá tres potros debutantes de tres años en acción de un total de 10 participantes en distancia de 1.300 metros y tiene como hora de partida la 3:55 pm. Esta prueba forma parte de la jornada válida del 5y6 nacional.

Uno de los inscritos es el debutante El Chema (5) que prepara William Laya; la cual es hijo de Panzer de Barcelona en Corchea por Water Poet.

Semental de Lujo: La Rinconada 5y6 nacional

Hay que recordar que Panzer de Barcelona fue un gran ejemplar que sumó un total de ocho victorias en 29 presentaciones capaz de ganar a los 4 años, Clásico Presidente de la República (G1), Clásico Copa de Oro (G1), a los 5 años, Clásico Presidente de la República (G1), Clásico José María Vargas (G2).

El Chema, viene para esta carrera con los implementos Cc (Casquillo Correctivos) y La (Lengua Amarrada) este alazán pertenece al Stud ‘Shibari”, nacido y criado en el Haras La Orlyana.

El entrenador busca su segunda victoria del presente meeting y en este caso le brinda el apoyo al joven aprendiz Samuel Yánez quien es uno de esas promesas que busca sobresalir en la difícil profesión.

El purasangre se presenta a la carrera con los siguientes trabajos:

Sep: 06 S. Yánez E/S 13,2 26 37,4 (600) 50 2p 62,4/77,1// extraordinario con remate de 11,4.

Sep: 12 S. Yánez E/s del aparato 25 38,1 51,1 (800) 63,1/ salió al tiro cómodo con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.