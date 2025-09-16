Hipismo

Una hija del Bicampeón de la Breeders’ Cup Classic se estrena el domingo en la carrera de los acumulados del 5y6

Viene de hacer campaña en varios Hipódromos de Estados Unidos

Por Jesús R. Cárdenas J.
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 05:03 pm
Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 36 será este domingo 21 de septiembre en el marco del tercer meeting de la temporada 2025.

NOTAS RELACIONADAS

La jornada contará con 12 competencias entre ellas: Dos Condicionales Especiales y cuatro pruebas selectivas: Hípica Nacional (G1), Lanzarina (G2), Victoreado (G3) y el Internacional Jockey Club de Venezuela (G1).

Debutante: Carreras de los acumulados 5y6 Pedigree Lujo La Rinconada

La sexta válida para el juego del 5y6 Nacional será para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros.

La yegua importada Tiz Erin (USA) debutará en la mencionada carrera de los acumulados con Jaime “Pocho” Lugo sobre los estribos y la preparación de Pedro Coronil para el Stud Excelso.

Esta castaña nació en el estado de Kentucky, Estados Unidos y posee campaña de 1 victoria en 15 presentaciones en los diversos óvalos de la Unión Americana.

Su pedigree es totalmente de lujo pues su padre Tiznow, fue Caballo del Año (2000), Campeón Tresañero (2.000), Campeón Maduro (2001), además de ser Bicampeón en la Breeders’ Cup Classic (G1) (2000 y 2001), mientras que su madre Anita Partner fue ganadora de cuatro carreras en 20 presentaciones en el país americano.

Su última competencia fue el pasado 7 de marzo en el Hipódromo de Tampa Bay Downs, la cual se disputó un Starter Optional Claiming de $21.500, a la altura de la octava carrera por lo que fue capaz de llegar novena a 9 cuerpos de la ganadora Salagadoola (número 4 en la gualdrapa).

Ejercicios previos: 5y6 La Rinconada

En lo que va de este mes de septiembre de este año, la pupila de Coronil presenta los siguientes ejercicios previo a su estreno en el 5y6 dominical.

El día 5 de septiembre obtuvo el crono en 53’’4 para 800 metros en silla, salió al tiro, contenida muy bien al final y el día 13 de este mes registró 68’’3 para 1.000 metros, en pelo, dio pony a Chipi’s Time.    

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras 5y6Nacional Shohei Ohtani
Martes 16 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo