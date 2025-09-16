Este hijo de Pine Shelter que en su última fue el principal favorito para el 5y6 regresa al óvalo de La Rinconada tras 84 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la temporada 2025 avanza con éxito y culminará en el mes de diciembre. En el marco de esta jornada, destacan la participación de ejemplares de gran rendimiento y el crecimiento de la hípica venezolana.

En esta ocasión, el hipódromo La Rinconada presenta la trigésima sexta reunión, la cual, contará con una cartelera de 12 carreras entre ellas: Dos Condicionales Especiales y cuatro selectivas de grado.

Hijo Pine Shelter: Reaparece R36 La Rinconada

Justamente en la tercera carrera se disputará la Condicional Especial para caballos de 3 y más años, nacionales e importados, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), para el recorrido 1.200 metros más el nuevo premio adicional a repartir de $32.500.

Uno de los competidores inscritos para esta condicional es Bravucón (llevará el número 1 en la gualdrapa), un hijo de Roger Rocket en Pine Shelter por Chester House, será conducido por primera vez por el jinete José Alejandro Rivero, y se estrena en la cuadra del respetado y excelente entrenador Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M.

Este castaño de siete años de edad retorna a la pista caraqueña luego de 91 días sin correr, y hay que recordar que en su última actuación pública fue el primer favorito para Gaceta Hípica en la primera edición de la Copa Holly de Rincón disputada a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional el pasado 29 de junio.

En dicha selectiva, Bravucón llegó segundo, conducido por el entonces látigo falconiano Francisco Quevedo, a 3 3/4 cuerpos del ganador Catire Pedro.

Ejercicios previos: Condicional Especial La Rinconada

El ejercicio más reciente de este conducido por el “Camaguan” Rivero fue el pasado viernes 12 de septiembre que registró 71’’3’’ para 1.000 metros, en pelo, cómodo y bien después de la raya, con un remate de 12’’4, publicado por el sitio web de Jockey Pronósticos.