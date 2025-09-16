Potranca que debutó con victoria el Clásico Ángel Francisco Parra reaparece tras 91 días para competir en la R36

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 21 de septiembre se disputará la reunión número 36 con una programación de 12 competencias que incluye: Dos Condicionales Especiales y cuatro pruebas de grado.

A la altura de la sexta del programa de la no válida, se correrá la edición 46 del Clásico Lanzarina (G2) para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.200 metros y con el nuevo premio a repartir de $125.000.

Princess Warrior: Reaparece Clásico Lanzarina R36 La Rinconada

De las ocho dosañeras que estarán en acción en la mencionada selectiva, Princess Warrior es una de las participantes, con la monta del jinete profesional Yoelbis González y se estrena en la cuadra del preparador William Laya para el Stud 8A.

La castaña nacida y criada en el Haras Los Samanes, Polo & Racing, reaparece al óvalo caraqueño luego de 91 días sin correr, pues en su última debutó con victoria el Clásico Ángel Francisco Parra (G3) el pasado 22 de junio del presente año a 7 1/4 cuerpo de ventaja.

Ejercicios previos: La Rinconada

Entre los trabajos hecho por la nueva pupila de Laya son los siguientes con información del portal digital de jockeypronosticos.com: El día 05 de julio trabajó de segunda vuelta y marcó 40’’01 para 600 metros en silla, cómoda y muy bien y el más reciente fue el pasado sábado 13 de septiembre logró un mejor tiempo de 39’’3 para el mismo tiro de los 600 metros, en pelo, cómoda y buena acción.