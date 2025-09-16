Nace una nueva promesa: Hijo de bicampeón de la Breeders’ Cup Dirt Mile (GI) se estrena en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se alista para su jornada número 37, un evento de 12 carreras programado para iniciar a la 1:00 de la tarde. La emoción hípica de este domingo se potencia con la disputa de cuatro pruebas selectivas y dos condicionales que prometen un espectáculo de primer nivel.

La Rinconada: Selectiva 5y6 Nacional Debut Potro

En la novena competencia, la tercera válida del juego del 5y6, se disputará el Clásico Victoreado (G3). La carrera, reservada para potros de dos años sobre 1.100 metros, tiene su hora de partida a las 4:20 de la tarde y cuenta con nueve ejemplares inscritos.

Entre los participantes destaca el estreno de Magabure (USA), un castaño importado nacido en Kentucky. El potro, entrenado por Fernando Parilli Araujo para el Stud "Z.M.", contará con la monta de Jaime Lugo Jr. en su debut.

Magabure presenta un pedigrí sobresaliente. Es hijo de Goldencents, un semental que acumuló siete victorias en 18 salidas a la pista. Su campaña sobresale por los triunfos en pruebas de renombre como el Delta Downs Jackpot Stakes (G3), el Sham Stakes (G3) y el Santa Anita Derby (G3). Sin embargo, su mayor hazaña la logró en el Breeders’ Cup Dirt Mile (GI), una carrera que ganó en años consecutivos, en 2013 y 2014, un logro que pocos ejemplares pueden presumir.

La madre (Yahtzee Queen) logro dos victorias en 15 actuaciones, los triunfos llegaron en los recintos de Horseshoe Indianapolis y Tampa Bay. Su abuelo también destacó al ganar en nueve ocasiones de 14 veces que participó donde destaca los triunfos en varias pruebas de grado tanto 1,2 y 3 entre los recintos de Gulfstream Park, Churchill Downs y Belmont Park.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Magabure (Usa):

Sep 13 J. Lugo Jr. E/S 27,2 39,3 51,4 63,4 (1000) 76,4 2P90,4/ fenómeno con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

El debut de Magabure en una prueba selectiva añade un atractivo especial a una jornada que promete grandes emociones, con la afición atenta al desempeño de este potro que porta en su linaje la sangre de un doble campeón mundial.