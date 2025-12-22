Fin de una era en Queens: los Mets envían a Jeff McNeil a los Athletics 

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que confirma la reestructuración profunda de los New York Mets, la organización ha acordado traspasar al utility y dos veces All-Star, Jeff McNeil, a los Athletics. La transacción no solo pone fin a la estancia de ocho años de McNeil en Nueva York, sino que subraya la intención de los Mets de liberar espacio en su nómina tras una temporada decepcionante.

El acuerdo se estructura de la siguiente manera:

Los Athletics reciben: A Jeff McNeil y aproximadamente 5.75 millones de dólares en efectivo para sufragar parte de su salario de 15.75 millones para 2026.

Los Mets reciben: Al prospecto de pitcheo de 17 años, Yordan Rodríguez , quien recientemente lanzó en la Dominican Summer League.

Cláusula adicional: Los Mets también se harán cargo de los 2 millones de dólares correspondientes al "buyout" (pago por rescisión) de la opción del club para 2027 si los Athletics deciden no ejercerla.

Un adiós esperado pero doloroso

Para los aficionados de los Mets, la salida de "Flying Squirrel" es un trago amargo. McNeil fue el campeón de bateo de la Liga Nacional en 2022 con un promedio de .326 y era uno de los últimos baluartes de la "vieja guardia" del equipo. Sin embargo, su 2025 fue complicado:

Rendimiento: Bateó para .243 con 12 jonrones , mostrando una mejoría tras el Juego de Estrellas, pero lejos de su forma de élite.

Salud: Terminó la temporada con una cirugía de salida torácica, aunque se espera que esté listo para el Spring Training de 2026.

Vestuario: Reportes locales indican que la relación de McNeil con figuras centrales como Francisco Lindor había sido tensa durante años, lo que facilitó la decisión de la gerencia de David Stearns para "limpiar la casa".

¿Qué ganan los Athletics?

Con su mudanza temporal a Sutter Health Park en Sacramento (mientras se concreta el traslado a Las Vegas), los Athletics adquieren veteranía inmediata. McNeil aportará:

Versatilidad: Capacidad comprobada para jugar en segunda base, tercera y las tres posiciones del jardín.

Capacidad comprobada para jugar en segunda base, tercera y las tres posiciones del jardín. Presencia de veterano: Servirá de guía para jóvenes figuras como Jacob Wilson y Nick Kurtz en un equipo que busca ser competitivo de nuevo.

Este canje se suma a las salidas de Pete Alonso y Edwin Díaz (vía agencia libre) y el traspaso de Brandon Nimmo a Texas.