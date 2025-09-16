Dos condicionales especiales son parte de jornada de lujo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 21 de septiembre, el hipódromo La Rinconada vivirá una jornada de gran emoción con un total de 12 carreras. La programación destaca por la celebración de cuatro clásicos de grado, que prometen un espectáculo hípico de primer nivel.

Condicionales Especiales: La Rinconada Reunión 36 Carreras

La cita más esperada del día es el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI). Junto a esta importante prueba, también se disputarán el Clásico Hípica Nacional (GI), el Clásico Lanzarina (G2) y el Clásico Victoreado (G3), que completan una cartelera clásica de gran envergadura.

Además de los clásicos, la jornada incluye dos Condicionales Especiales que lucen particularmente parejas, programadas como la tercera y cuarta competencia, respectivamente del ciclo no válido.

La tercera carrera, programada para la 1:50 p.m., reúne a seis ejemplares: Bravucón, Dios Will (Usa), Magicshadow (Usa), Ping Pong, My Tititco Mate y Jupiter Max.

Acto seguido, en la cuarta carrera, seis yeguas, entre nacionales e importadas, competirán en un recorrido de 1.200 metros. La nómina incluye a Raphaella, Etna’s Napper (Usa), Brown Sugar, Miss Emmy, Like A Star (Chi) y Say Cheez Louise (Usa).

Ambas pruebas ofrecen a sus ganadores una bolsa adicional de $32.500 a repartir.

Selectivas: Caballos Jornada de Lujo La Rinconada

Este domingo se perfila como una vitrina del talento equino, donde cada carrera es un nuevo capítulo en la historia de la hípica y cada victoria un paso más hacia la consolidación de nuevos campeones. La adrenalina no solo estará en la pista, sino en la expectativa del público que acudirá al llamado de la emoción y el deporte.