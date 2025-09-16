La Rinconada: Escenario de un posible hito para “El General” Lugo en la R36

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada se prepara para un domingo de grandes emociones, con una jornada de 12 carreras que incluye cuatro pruebas selectivas y dos condicionales especiales. El espectáculo hípico, que se vivirá en el marco de la reunión número 36 de la temporada, será un escenario clave para uno de los jinetes más importantes del turf venezolano: Jaime "El General" Lugo.

Con un total de ocho compromisos, el jinete zuliano, asesorado por su agente Moisés Cartagena, buscará consolidar su legado.

Con 2.418 triunfos en su carrera, "El General" se acerca a un hito significativo, donde persigue las 2.443 victorias de su colega Ángel Alciro Castillo. A pesar de su impresionante trayectoria, las estadísticas muestran una curiosidad.

Lugo no ha logrado triunfar en ninguna de las selectivas que se disputarán este domingo. Sin embargo, este fin de semana podría cambiar esa historia, ya que el experimentado fusta cuenta con valiosos compromisos.

Las apuestas de "El General" en los Clásicos: La Rinconada

Clásico Hípica Nacional (GI): En el recorrido de 2.000 metros, Lugo tendrá la monta de Fast Sensations . Esta yegua, una castaña de cinco años entrenada por Carlos Radelli, es una seria candidata a la victoria, ya que ha demostrado su superioridad ante varias de sus rivales en compromisos anteriores.

Clásico Lanzarina (GII): En los 1.200 metros de esta selectiva, "El General" guiará a la potra importada Melcocha (USA) , que hace su debut en yunta con el entrenador Fernando Parilli Araujo. La potra, nacida en Kentucky, tiene un pedigrí de lujo, ya que es hija del semental Dialed In , un campeón del Florida Derby (GI) .

Clásico Victoreado (GIII): El compromiso de Lugo es con el potro Star White , un ejemplar que ha demostrado su calidad con una racha de cuatro victorias consecutivas. Aunque el lote es de alto nivel, la afición y los expertos confían en que su invicto se mantenga en esta prueba de 1.200 metros.

Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela: En la prueba central de la tarde, "El General" será el encargado de conducir a Isobarico. Este castaño de tres años, ganador del último paso de la Triple Corona Nacional, buscará dar la sorpresa en lo que se presenta como una carrera sumamente complicada.

Primera Victoria en estas selectivas: Jaime Lugo reunión 36

Con la trayectoria y el talento que caracterizan a Jaime "El General" Lugo, la posibilidad de que logre su primera victoria en una de estas selectivas se siente más latente que nunca. A pesar de que las estadísticas no le favorecen en estos clásicos específicos, sus compromisos de este domingo, como Fast Sensations e Star White, representan una oportunidad inmejorable.

El hipismo venezolano, y particularmente la afición de La Rinconada, estarán expectantes, para esperar que en esta jornada histórica, "El General" finalmente rompa la barrera y añada un nuevo triunfo selectivo a su impresionante récord.