Hija de un ganador del Preakness Stakes (G1) hace su estreno este domingo en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada se alista para su jornada número 37, un evento de 12 carreras programado para iniciar a la 1:00 de la tarde. La emoción hípica de este domingo se potencia con la disputa de una Condicional Especial y un 5y6 nacional activo desde la séptima carrera en un nutrido grupo de carreras que desde ya luce muy parejo.

La Rinconada: 5y6 Nacional Debut Yegua

En la octava competencia, la segunda válida del juego del 5y6, se disputará una carrera, reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años debutantes o no ganadores sobre 1.300 metros, tiene su hora de partida a las 3:55 de la tarde y cuenta con once ejemplares inscritos.

Entre los participantes destaca el estreno de la yegua Rachells Mania (Usa), una castaña importada proveniente de Kentucky que realizó campaña en el óvalo Presidente Remón hasta en 26 actuaciones, pero no pudo conseguir triunfo.

La yegua, es entrenada por José Luis Balzan para el Stud "Reina Morena.", y en su estreno en la capital contará con la monta de Jhonathan Aray.

Sin embargo, Rachells Mania (Usa) presenta un pedigrí sobresaliente. Es hija de Lookin At Lucky, un semental que acumuló nueve victorias en 13 salidas a la pista. Su campaña sobresale por los triunfos en pruebas de renombre como el Best Pal Stakes (G2), Del Mar Futurity (G1), el Norfolk Stakes (G1), el Rebel Stakes (G2).

Sin embargo, su mayor hazaña la logró en el Preakness Stakes (G1), una carrera que ganó en el óvalo de Pimlico, en el 2010. Por su parte La madre (Lady Juliet) tuvo cuatro participaciones, pero no consiguió victoria.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Rachells Mania (Usa):

Sep 10 A. R. Peña E/P del aparato 25,4 38,1 51,1 (800) 65/80,2// al tiro, a 8c de Chiquinquireña. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.