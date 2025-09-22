Luego de tres fechas Jhonathan Aray saca ventaja a sus rivales en el último meeting

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo la reunión número 36 del 2025, con una programación de doce carreras, y la disputa de dos condicionales especiales y cuatro pruebas selectivas que se convirtieron en victorias para los ejemplares: Bravucón, Brown Sugar, Fast Sensations, Princess Warrior, Bunker y Special Elemente (Usa) respectivamente.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.145.900.070,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo tercero del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (2325) tickets acertados, para un premio de Bs. 8.697,53 mientras que un total de (138) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 565.205,55.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

Jaime Lugo fue la figura principal de la tarde dominical, al llevarse tres victorias que lo destacaron del resto de los jinetes. Sus triunfos llegaron con Hayes Bay (USA), Brown Sugar y Fast Sensations.

A pesar del desempeño de Lugo, Aray tuvo una jornada notable con dos importantes victorias selectivas que le permiten tomar ventaja sobre sus colegas en el tercer meeting. Sus triunfos fueron en el Clásico Victoreado (GIII) con Bunker y, en la prueba principal, el Clásico Internacional “Jockey Club de Venezuela” (GI) con el importado Special Element.

(BUNKER)

(SPECIAL ELEMENT)

Ya cumplida la tercera fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 7 victorias.

2 Winder Véliz y Jaime Lugo con 4 victorias.

3 Oliver Medina con 3 victorias.

4 Francisco Quevedo, José Gilberto Hernández, Robert Capriles, Ángel Ybarra, Yoelbis González con 2 victorias.

5 Franklin Puello Jr., Jervis Alvarado, Aldry Siso, Julio Moncada, Larry Mejías, Yonkleiver Díaz, José Alejandro Rivero y Leomar Sangronis con 1 victoria.