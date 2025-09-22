Emotivo: Conocido entrenador gana su primera carrera del año y lanza este conmovedor mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La victoria es el objetivo de todo propietario, jinete y entrenador en el mundo del hipismo. Los esfuerzos por conseguir un purasangre de calidad son inmensos, pero la victoria a menudo se hace esperar. Y esa espera ha terminado para un entrenador que muchos en La Rinconada conocen bien: Luis Francisco Martín.

Antiguo jinete, Martín ha hecho la transición a la banca de entrenadores. A pesar de contar con un material limitado, ha demostrado su valía con lo que tiene. Esta temporada no había conseguido una victoria en sus 26 inscripciones, pero el destino le sonrió el domingo en la reunión 36.

Cuatro pruebas selectivas y dos condicionales especiales: La Rinconada

La jornada estuvo cargada de emociones con la disputa de cuatro pruebas selectivas y dos condicionales especiales. El 5y6 volvió a ser el centro de atención, alcanzando un nuevo récord en la recaudación por vigésima tercera semana consecutiva.

En la cuarta válida, una carrera especial para caballos nacionales e importados de 4 años, Luis Francisco Martín presentó a su segundo ejemplar de la tarde. El caballo alazán, Caminante, hijo de Roger Rocket, logró una victoria en un final cerrado con el caballo Online. El ganador, con un tiempo de 74.2 en el recorrido, pagó un dividendo de Bs 853,32.

Este triunfo representa un alivio para el jinete Yonkleiver Díaz y un hito para el entrenador. A partir de ahora, la victoria de Caminante seguramente será recordada como una de las más emocionantes de la temporada.

Luego de la victoria el equipo del @Inh le realizó una entrevista al entrenador y este comentó: “Demasiado emocionado por ser la primera del año, a pesar de no contar con muchos caballos, gracias a Dios nos están llegando y vamos a seguir ganando.

Este caballito va ganar pronto de nuevo a pesar de que ganó un poco forzado, pero poco a poco ha ido superándose y todo se lo agradezco al Dr. Julio Lobo quien es el veterinario de la cuadra".

Triunfos: Entrenador La Rinconada Reunión 36

Cabe destacar que el último triunfo de Martin fue el pasado 25 de febrero del 2024 día que subió al recinto de ganadores por intermedio del ejemplar Gran Sabanero con la monta de Yoelbis González.