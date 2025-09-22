La derrota que nadie vio venir: Descubre lo qué salió mal con la yegua favorita del ciclo no válido en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 21 de septiembre con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la trigésima sexta reunión del año, correspondiente a la tercera fecha del tercer meeting de 2025, donde se disputaron doce competencias que incluyeron cuatro selectivas y dos condicionales.

Derrota: Yegua Favorita La Rinconada

Jaime Lugo se convirtió en la estrella de la tarde dominical de carreras al ganar en esta nueva fecha del tercer meeting hasta en tres ocasiones por intermedio de: Hayes Bay (Usa), Brown Sugar y Fast Sensations para de esta forma destacar con relación al resto de compañeros.

La tarde de ayer a la altura de la segunda carrera del ciclo no válido se llevó a cabo una competencia para yeguas nacionales e importadas de tres años debutantes o no ganadoras, donde ocho participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $26.000.

La pupila entrenada por Carlos Radelli, propiedad del Stud “Doña Ester”, EliaFrancis (Chi), se presentaba a la carrera como uno de las “fijas” por parte del público apostador, principalmente porque venia con buenos ejercicios previos a la carrera y un buen pedigree que hacía pensar que no fallaría en su carrera de estreno.

Resoluciones: Informe 5y6 nacional La Rinconada

La monta de la zaina de tres años fue por parte del jinete profesional Jaime Lugo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: El jinete JAIME LUGO del ejemplar ELIAFRANCIS (CHI) N°02, informó que su conducida, al momento de darse la partida tuvo tropiezos y en los 200 metros finales venia agotada.

El ejemplar ocupó la sexta casilla en carrera ganada por Jenifer Daniela (7) con la monta de Yoelbis González.