Autoridades hípicas suspenden a jinete profesional en La Rinconada por falta reglamentaria

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la noche de ayer domingo 21 de septimebre de 2025 sobre la suspensión del jinete profesional Jaime Lugo Jr. por el termino de dos semanas, a partir de la fecha.

Resoluciones La Rinconada: Carreras Válidas

Así lo informaron mediante las resoluciones emanadas de la reunión número 36 que se celebró la tarde de este domingo en el óvalo de Coche, donde se corrieron doce competencias, que incluyeron cuatro pruebas selectivas de grado y dos condicionales. Además, especiales un 5y6 nacional que sigue a paso agigantados en su recaudación en este 2025.

La suspensión es aplicada por los hechos acaecidos en la séptima carrera especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años ganadoras de dos carreras por un recorrido de 1.200 metros, en la cual, el jinete Jaime Lugo Jr., iba a bordo de la yeguas castaña Potenciada y en los 100 metros finales le quita la línea de carrera al ejemplar Wabi Sabi con la monta de Robert Capriles.

DISTANCIAMIENTO:

"El entrenador RUBEN LANZ y el jinete ROBERT CAPRILES (WABI SABI N°01), formularon RECLAMO en contra del Jinete, JAIME LUGO JR (POTENCIADA Nº02) alegando que a la altura de los 100 metros finales le quita la línea de carrera a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema Video, se pudo apreciar que en los 100 metros finales el ejemplar POTENCIADA Nº02 se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar WABI SABI N°01, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMER al SEGUNDO lugar al ejemplar POTENCIADA Nº02 y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete JAIME LUGO JR desde el 22/09/2025 hasta el 06/10/2025 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articuloNº243del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: WABI SABI N°01,Segundo Lugar: POTENCIADA Nº02, Tercer Lugar: PRINCESA JULIE Nº03, Cuarto Lugar: CLARA DEL VALLE Nº04, Quinto Lugar: TREVI Nº08".

Jinete Profesional: La Rinconada suspensión carreras

Es relevante señalar que, hasta ahora, Jaime Lugo Jr. ha realizado 76 actuaciones, en la que hasta el momento acumula 16 victorias en la temporada y su última visita al recinto de ganadores del óvalo de Coche fue el 31 de agosto del 2025 por intermedio de Linda Bizkaia.